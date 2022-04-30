Карпин прокомментировал слова главы УЕФА о санкциях в отношении россиян

Карпин согласился со словами главы УЕФА Чеферина о санкциях в отношении российского спорта

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и национальной сборной Валерий Карпин прокомментировал слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о санкциях в отношении российского спорта. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

«Все правильно сказал Чеферин. Посмотрим теперь, какое решение будет», — согласился он с главой УЕФА. Карпин выразил надежду, что эти слова станут подтверждением, что все вернется на круги своя.

Ранее слова главы УЕФА оценил бывший игрок сборной России Александр Мостовой. «Чеферин сказал, что спортсмены не должны страдать — это все и так понимают. Страдать не должны и люди обычные. Но ничего конкретного в его словах нет», — поделился он.

Чеферин высказался в субботу, 30 апреля. Он заявил, что УЕФА следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа.