Почетный президент РФС заявил о пропасти между «Зенитом» и другими клубами РПЛ

Вячеслав Колосков заявил о колоссальной пропасти между «Зенитом» и другими клубами РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил о пропасти между «Зенитом» и другими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Его цитирует «Матч ТВ».

«Интрига в чемпионате была мнимой — пропасть колоссальная между чемпионом и остальными. Если все останется как есть, то "Зенит" будет чемпионом на долгие годы», — поделился он. Колосков отметил, что сине-бело-голубым удалось одержать победу благодаря сильному составу и умению играть почти без спадов.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожаловался на отсутствие конкуренции в чемпионате страны. «Есть ли кто-то, кто сопротивляется "Зениту"? Как показала практика — нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы, чтобы все топ-клубы пришли в себя», — посетовал футболист.

30 апреля «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 3:1. Команда досрочно стала чемпионом страны и завоевала четвертый титул подряд. Этих побед клуб добился под руководством тренера Сергея Семака.