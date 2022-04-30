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Лавров пообещал добросовестное исполнение контрактов Россией

Глава МИД Лавров: Россия обеспокоена возможным продовольственным кризисом из-за санкций
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Москва глубоко обеспокоена возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству «Синьхуа», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам главы МИД, Россия понимает, насколько важны стабильные поставки в некоторые страны. «Хорошо осознаем значение поставок социально значимых товаров, в том числе продовольствия, для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока», — подчеркнул он.

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Министр добавил, что даже при «беспрецедентном» внешнем давлении российская сторона продолжит выполнять свои задачи добросовестно. Он пообещал, что Россия исполнит все контрактные обязательства по экспорту сельхозпродукции.

Ранее глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. По его словам, текущий геополитический кризис усугубил и без того сложную ситуацию с продовольствием.

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Марина Совина
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