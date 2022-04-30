Лавров пообещал добросовестное исполнение контрактов Россией

Глава МИД Лавров: Россия обеспокоена возможным продовольственным кризисом из-за санкций

Москва глубоко обеспокоена возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству «Синьхуа», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам главы МИД, Россия понимает, насколько важны стабильные поставки в некоторые страны. «Хорошо осознаем значение поставок социально значимых товаров, в том числе продовольствия, для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока», — подчеркнул он.

Министр добавил, что даже при «беспрецедентном» внешнем давлении российская сторона продолжит выполнять свои задачи добросовестно. Он пообещал, что Россия исполнит все контрактные обязательства по экспорту сельхозпродукции.

Ранее глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. По его словам, текущий геополитический кризис усугубил и без того сложную ситуацию с продовольствием.

