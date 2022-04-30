Стало известно условие возвращения Медведевым статуса первой ракетки мира

Медведев вновь возглавит рейтинг ATP, если Джокович не выйдет в третий тур в Мадриде

Стало известно условие возвращения российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Медведев вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), если Новак Джокович не выйдет в третий тур турнира серии ATP Masters 1000 в Мадриде. При этом россиянин пропускает соревнования, так как восстанавливается после операции.

Медведев получил статус первой ракетки мира 28 февраля. Он обошел Джоковича после удачного выступления на турнире в мексиканском Акапулько. Однако спустя неделю, 4 апреля, россиянин вновь уступил первое место рейтинга сербу.

Медведев стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР. Последний раз это удавалось Марату Сафину в апреле 2001 года. В 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников.