Стало известно условие возвращения Медведевым статуса первой ракетки мира
Стало известно условие возвращения российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Медведев вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), если Новак Джокович не выйдет в третий тур турнира серии ATP Masters 1000 в Мадриде. При этом россиянин пропускает соревнования, так как восстанавливается после операции.
Медведев получил статус первой ракетки мира 28 февраля. Он обошел Джоковича после удачного выступления на турнире в мексиканском Акапулько. Однако спустя неделю, 4 апреля, россиянин вновь уступил первое место рейтинга сербу.
Медведев стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР. Последний раз это удавалось Марату Сафину в апреле 2001 года. В 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников.