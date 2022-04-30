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Россия пригласит Нуланд на заседание комиссии по биолабораториям

Российская комиссия по биолабораториям США позовет Нуланд в качестве свидетеля

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Россия направит приглашение некоторым американским чиновникам, в том числе заместителю госсекретаря Виктории Нуланд, на заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом заявил ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, приглашение «готовится к отправке». Нуланд планируется позвать в качестве свидетеля.

Министерство обороны России утверждало, что на территории Украины располагалось 30 американских лабораторий: восемь в Киеве, пять в Одессе, три во Львове, по два — в Харькове и Херсоне.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya заявил, что у Москвы нет сомнений в необходимости расследования работу этих американских объектов.

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Алевтина Запольская
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