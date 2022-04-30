В США рассказали о недостатках российского «Сармата»

В Popular Mechanics огромную мощность ракеты «Сармат» назвали «палкой о двух концах»

Перспективный российский «Сармат» является самой тяжелой и мощной в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), которая тем не менее не лишена недостатков, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

В издание огромную мощность российской ракеты назвали «палкой о двух концах», поскольку в случае неполадок боенагрузка МБР останется в России. Кроме того, как говорится в публикации, допускаемое количество разворачиваемых «Сарматов» ограничено российско-американскими соглашениями.

Издание допускает, что Россия произведет ограниченное число МБР «Сармат».

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

В том же месяце на государственном испытательном полигоне Плесецк произвели успешный запуск МБР «Сармат».