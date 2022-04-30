В США рассказали о недостатках российского «Сармата»
Перспективный российский «Сармат» является самой тяжелой и мощной в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), которая тем не менее не лишена недостатков, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.
В издание огромную мощность российской ракеты назвали «палкой о двух концах», поскольку в случае неполадок боенагрузка МБР останется в России. Кроме того, как говорится в публикации, допускаемое количество разворачиваемых «Сарматов» ограничено российско-американскими соглашениями.
Издание допускает, что Россия произведет ограниченное число МБР «Сармат».
В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».
В том же месяце на государственном испытательном полигоне Плесецк произвели успешный запуск МБР «Сармат».