Володин объяснил отказ от поставок российского газа в Европу

Спикер Госдумы Володин поддержал отказ от поставок российского газа в Европу

Отказ от поставок российского газа в Европу — правильное решение, которое нужно принимать в отношении всех недружественных стран. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать, — объяснил свое мнение Володин. — А нам цинично говорят: "Через семь лет мы откажемся от российского газа"»

Председатель Госдумы поддержал позицию Кремля в этом вопросе, дав понять, что Москва вправе ставить своих западных партнеров в неудобное положение: «Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год». Володин отдельно подчеркнул, что при этом все больше стран договариваются с Россией об оплате газа в рублях.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в том, что они украли у Москвы более 300 миллиардов долларов, забрав деньги за российский газ. По его словам, решение о переводе выплат за газ в рубли в Кремле приняли, чтобы «прекратить бессовестное воровство российских денег» Западом.