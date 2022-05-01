Названы последствия конфискации западных активов для российской экономики

Политолог Гращенков назвал конфискацию западных активов увеличением проблем для Москвы

Конфискация западных активов может способствовать увеличению проблем Москвы за рубежом и ухудшить отношения между Россией и Западом еще больше, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Возможные последствиях от конфискации для российской экономики эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ответная мера

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать находящиеся на территории России активы бизнесменов из недружественных стран. Он напомнил, что российские предприниматели законно покупают зарубежные компании, которые хотят уйти из России. Однако западные страны в свою очередь «занимаются воровством» российских активов.

«Предложение Володина можно назвать соразмерным: если весь коллективный Запад против нас, то мы отвечаем такой же мерой. Но это не совсем правильно, потому что Россия в экономическом плане не сверхдержава», — заявил Гращенков.

Конфискация западного имущества может привести к противостоянию в финансовой сфере. А оно может ухудшить позиции России за рубежом, которые и без того плохие, считает политолог.

Если это будет масштабная конфискация, то выгоды от этого будет не много, а проблемы России за рубежом увеличатся Илья Гращенков Политолог

«Мне кажется, что это очень масштабная история, которая требует не просто политического заявления, а какого-то понятного рассмотрения в Госдуме. Предложение может быть частично реализовано по национализации каких-то западных активов. Реально это даже не национализация, а смена управления на время. Но влияние на российскую экономику в любом случае будет не очень хорошее», — поделился своим мнением политолог.

Илья Гращенков напомнил, что Россия серьезно занимается возвратом своих замороженных активов, а предложение о конфискации может негативно на этом сказаться.

Сегодня арестованное имущество хотят вернуть, для этого много чего делается. А конфискация западных активов похоронит все эти попытки Илья Гращенков Политолог

Роль второго плана

Китай, Индия и другие страны, которые придерживаются нейтралитета в конфликте России и Запада, могут сыграть свою роль в истории с конфискацией активов из недружественных стран, уверен политолог.

«Известно, что многие зарубежные активы, которые есть в России, присутствуют и в этих странах. Конфискация со стороны России может повлечь за собой требования западных акционеров на территории этих стран препятствовать российскому бизнесу. Поэтому я не уверен, что такая эскалация стоит свеч», — заключил Гращенков.

28 апреля конгрессмены США приняли закон, который разрешает направлять Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы. Палата представителей США одобрила конфискацию имущества иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действий.