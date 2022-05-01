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Исследована связь между породой собаки и ее поведением

Science: выявлена связь между поведением собаки и ее породой

Фото: Ralu Gal / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Массачусетского университета провели новое генетическое исследование, в ходе которого выявили связь между породой собаки и ее поведением. Выводы работы описаны в журнале Science.

Специалисты изучили данные более двух тысяч чистокровных собак и метисов, а также 200 тысяч ответов владельцев животных. Ученые ориентировались на общие геномные ассоциативные исследования, включавшие в себя 78 пород, из которых 11 были тесно связаны с определенным поведением. Однако ни один из генетических локусов не был специфичным для конкретной породы. В итоге оказалось, что всего девять процентов поведенческих моделей можно было объяснить породой, а основную роль играют возраст или пол собаки.

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Елена Апазиди
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