Исследована связь между породой собаки и ее поведением

Science: выявлена связь между поведением собаки и ее породой

Ученые из Медицинской школы Массачусетского университета провели новое генетическое исследование, в ходе которого выявили связь между породой собаки и ее поведением. Выводы работы описаны в журнале Science.

Специалисты изучили данные более двух тысяч чистокровных собак и метисов, а также 200 тысяч ответов владельцев животных. Ученые ориентировались на общие геномные ассоциативные исследования, включавшие в себя 78 пород, из которых 11 были тесно связаны с определенным поведением. Однако ни один из генетических локусов не был специфичным для конкретной породы. В итоге оказалось, что всего девять процентов поведенческих моделей можно было объяснить породой, а основную роль играют возраст или пол собаки.

В феврале группа ученых из Миланского университета выявила новое чувство у собак. Выяснилось, что домашние питомцы могут скорбеть после смерти своих друзей-сородичей.