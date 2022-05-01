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Назван самый успешный производитель смартфонов

MacRumors: Apple стала единственным производителем смартфонов, увеличившим поставки

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Apple стала единственным производителем смартфонов, который увеличил поставки девайсов в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа проанализировали отчет аналитических компаний Strategy Analytics, Canalys и IDC относительно поставок телефонов в январе-марте. После изучения авторы назвали самого успешного производителя смартфонов. Оказалось, что только Apple увеличила поставки в первом квартале относительного аналогичного периода прошлого года.

Авторы сослались на данные Canalys, согласно которым в первые три месяца года Apple отгрузила на рынок 56,5 миллиона единиц, что на восемь процентов больше, чем в первом квартале 2021 года. Компания сохранила долю 15 процентов. Лидер рынка — Samsung — отправила 73,7 миллиона устройств, однако поставки снизились на четыре процента.

Apple заявила, что в первом квартале 2022 года продажи iPhone выросли более чем на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно внутренним данным, за три месяца компания выручила от продажи смартфонов 50,6 миллиарда долларов.

Ранее специалисты Canalys заявили, что поставки смартфонов на глобальном рынке в первом квартале рухнули на фоне неблагоприятных условий в мире. Также эксперты отметили, что в начале года спрос на телефоны традиционно не очень высокий.

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Андрей Ставицкий
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