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Описаны носимые гаджеты будущего

PLOS One: ученые научились собирать данные о здоровье с помощью ацетона

Фото: Luke Chesser / Unsplash

Специалисты Университета штата Огайо (США) научились анализировать состояние человека через выделяемый кожей газ. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Ученые отметили, что чаще всего при измерении биомаркеров человека медики полагаются на электрические сигналы и пот. Однако для получения точных данных нужно собрать довольно большое количества материала. В своей работе специалисты описали носимый гаджет будущего, который оснащен датчиками, фиксирующими выделяемый кожей газ.

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Медики обратили внимание, что определенную информацию о показателях здоровья можно получить, анализируя газообразный ацетон. Определенная концентрация ацетона в выдыхаемом воздухе связана с уровнем сахара в крови и скоростью сжигания жира. Поэтому с помощью газа можно получить данные о пациентах с болезнями сердца или нарушением работы эндокринной системы.

Специалисты создали пленочный материал на основе производных растительной целлюлозы и электроактивных полимеров. Пленка может менять свою форму в зависимости от контакта с определенным количеством ацетона. Трансформация происходит за миллисекунды, однако данные колебания можно фиксировать с помощью датчиков и машинного обучения.

По словам ученых, получившаяся пленка оказалась достаточно чувствительной, чтобы отслеживать долгосрочные изменения в организме. Для контроля за показателями необходимо небольшое количество биоматериала, поэтому датчики на основе пленок можно размещать на ногтях или за ухом. «Мы разрабатываем датчики для носимых гаджетов нового поколения, и это действительно станет новой нормой», — заявила соавтор исследования Пелагия-Ирен Гума (Pelagia-Iren Gouma).

В конце апреля американские специалисты назвали высокую стоимость основной проблемой умных часов как устройства для анализа показателей здоровья. Согласно опросу пациентов, 49 процентов респондентов хотели бы приобрести себе смарт-часы, но не могут позволить себе умный гаджет.

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Андрей Ставицкий
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