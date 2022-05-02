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Перечислены причины разрыва Финляндией контракта на строительство АЭС

Политолог Коньков уверен, что Финляндия пожалеет о разрыве контракта на строительство АЭС

Фото: Fennovoima

Правительство Финляндии пожалеет о том, что расторгло контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на территории своей страны, считает доцент МГУ Александр Коньков. Причины, которые повлияли на разрыв договора, политолог перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Контракт расторгнут

Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. С чем связано решение расторгнуть договор, в сообщении предприятия не говорилось, однако указывалось, что «оно далось нелегко».

«Финляндия действует против своих интересов, против укрепления своей энергобезопасности, которая в условиях значительного роста цен на традиционные энергоресурсы могла бы способствовать большей независимости и большей уверенности относительно своего энергетического будущего», — считает Коньков.

Политолог убежден, что проект «Ханхикиви-1» выгодно отличал Финляндию от других европейских стран, которые отказались и продолжают отказываться от атомной энергетики в силу различных причин.

Атомная электроэнергетика является очевидной опцией для уменьшения зависимости от углеводородов

Александр Коньковполитолог

«Страны, которые сегодня имеют значительные позиции в атомной энергетике, в большей степени защищены от той нестабильности, которая будет продолжаться на рынке традиционных энергоресурсов», — сказал он.

Давление на Финляндию

Финляндия на протяжении последних десятилетий выстраивала тесное взаимодействие с Россией. Сотрудничество двух стран с уверенностью можно было назвать взаимовыгодным и по политической линии, и по экономической, и по социальной, уверен Коньков. При этом политолог считает, что отношения между Россией и Финляндией в скором времени изменятся.

«Давление на Финляндию со стороны евроатлантики сегодня возросло. Это проявляется не только в двусторонней повестке с Россией, но и в том, как государство себя ведет в коллективных органах взаимодействия с Россией. Я бы не был уверен в том, что все действия, которые мы сегодня наблюдаем со стороны Финляндии, носят стратегический характер. В большей степени они обусловлены неспособностью финского руководства четко определить национальные интересы», — сказал Коньков.

Финляндии под давлением очень легко пойти по ошибочному пути, о котором впоследствии правительство будет сожалеть. Я имею в виду движение Финляндии в сторону НАТО

Александр Коньковполитолог

Финляндия имела преимущества над остальными европейскими странами в отношениях с Россией. Они были связаны и с ценами на энергоносители, и с возможностью финнов в упрощенном формате посещать Россию, сообщил политолог. Но в случае вступления страны в НАТО, таких привилегий у нее больше не будет.

«В случае прихода Финляндии в НАТО российская оборона будет перенастроена таким образом, что будет воспринимать Финляндию как источник угрозы. На протяжении последних десятилетий этого не было», — считает Коньков.

Американское «благо»

Коньков убежден, что сегодня американское давление оказывается не только на Финляндию, но и на целый ряд европейских стран, которые могут об этом даже не догадываться.

«США сегодня задействуют весь свой инструментарий, а европейские страны оказываются жертвами в игре Белого дома. Государства не знают, как противодействовать тому давлению, которое в этих странах всегда воспринималось как благо. Я думаю, что во временной перспективе по всем государствам будет нарастать недовольство такого рода политикой. Но будет уже поздно, потому что решения будут приняты», — заключил политолог.

12 мая Финляндия примет окончательное решение по подаче заявки на вступление в НАТО.

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Алена Шевченко
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