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Пентагон заявил о преждевременности гарантий безопасности для Швеции и Финляндии

Пентагон посчитал преждевременным говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби посчитал преждевременным говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии, которые стремятся в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Какие бы дискуссии ни велись по поводу членства в НАТО, они будут вестись между этими двумя правительствами и альянсом. Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас», — завил представитель американского оборонного ведомства.

Кирби указал, что у США «прекрасное сотрудничество» с Финляндией и Швецией в оборонной сфере, и при дальнейшем развитии в этом направлении государства смогут вести более глубокое обсуждение их потребностей в этом вопросе.

Ранее в Пентагоне заявили, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО существенно укрепит альянс, а также осложнит российское военное планирование. По словам помощника по делам международной безопасности министра обороны США Селесты Уолландер, присоединение Швеции и Финляндии принесло бы НАТО «огромную силу как в военном, так и в политическом плане».

Финляндия и Швеция заявили о планах вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия примет окончательное решение о подаче заявки на вступление в НАТО 12 мая.

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Марина Совина
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