Каррера призвал «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Массимо Каррера призвал московский «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера призвал красно-белых организовать чемпионский коридор для футболистов «Зенита» перед матчем команд в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям», — заявил специалист. Он добавил, что подобная традиция существует во многих чемпионатах.

29 апреля Каррера выразил готовность вернуться в «Спартак». Итальянец возглавлял команду с 2016 по 2018 год и привел клуб к чемпионству.

«Спартак» встретится с «Зенитом» на своем поле 15 мая. Петербургский клуб 30 апреля досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России.