Политолог Обичкина сочла, что Макрон тайно советовался с Саркози перед звонком Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком российскому президенту Владимиру Путину советовался с экс-главой Пятой республики Николя Саркози. Такую цель тайной встречи политиков в разговоре с «Лентой.ру» назвала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

По мнению Обичкиной, для президента Франции важно повлиять на ситуацию на Украине. По этой причине он мог обратиться к Николя Саркози, у которого есть опыт участия в переговорах в подобных конфликтах, считает она.

«Это уже не первый раз, когда Макрон советуется с Николя Саркози. Николя Саркози когда-то оказался в схожем положении. В 2008 году во время российско-грузинского конфликта Франция тоже была страной-председателем Европейского союза. Тогда Николя Саркози благодаря ловким дипломатическим маневрам удалось способствовать остановке горячей стадии конфликта. Был выработан и подписан компромиссный план. Тогда в России был президентом Дмитрий Медведев, план назывался "план Медведева-Саркози", и благодаря ему закончилась горячая стадия конфликта. Саркози умеет разрешать очень сложные ситуации, благодаря рискованным, иногда непрозрачным, но удачным дипломатическим комбинациям, челночным переговорам. Например, известно, что в 2008 году Саакашвили и Медведев подписали несколько различные тексты плана Медведева-Саркози», — объяснила Евгения Обичкина.

Не исключено, что консультации касались путей остановки горячей стадии конфликта, потому что в этом состоит сейчас главная задача, которую ставит перед собой Эммануэль Макрон в качестве вновь избранного президента страны-председателя Европейского союза Евгения Обичкина политолог

О тайной встрече Макрона и Саркози в Елисейском дворце перед беседой с Путиным сообщило издание Le Figaro.

Телефонные переговоры президентов России и Франции состоялись 3 мая. По данным Le Parisien, общение длилось более двух часов. Это первый разговор Путина и Макрона с 29 марта и первый после переизбрания французского лидера на новый президентский срок.

Как сообщили в Кремле, Путин поздравил Макрона с победой на выборах. Политики обменялись мнениями о ситуации на Украине. Российский лидер проинформировал своего французского коллегу о ходе специальной военной операции, в том числе о положении в Мариуполе и эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь».

Путин отметил, что Москва готова к диалогу и обратил внимание Макрона на «игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков».

В Елисейском дворце сообщили, что французский лидер высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать эвакуации с территории завода «Азовсталь». Он напомнил о важности координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбора места проживания в соответствии с международным гуманитарным правом. Макрон подчеркнул необходимость прекращения огня, а также заявил, что готов к содействию в достижении мирных договоренностей между Москвой и Киевом.

Влияние Парижа на разрешение конфликта на Украине сейчас незначительно, полагает Евгения Обичкина.

«Макрон и Саркози — это не штаб, который разрабатывает какие-то планы. К тому же разрешение ситуации зависит не от Макрона, не от Саркози, а от президента России», — заключила она.

