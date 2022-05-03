Стало известно о способности пчел различать числа

В Австралии ученые выяснили, что медоносные пчелы умеют различать четные и нечетные числа

Австралийские ученые выяснили в ходе эксперимента, что медоносные пчелы способны различать четные и нечетные числа. О раскрытом умении насекомых сообщает Science Alert.

По информации издания, в рамках исследования эксперты разделили пчел на несколько групп. Одну группу научили ассоциировать четные числа со сладкой водой с сахаром, а нечетные — с водой с хинином, который придавал жидкости горечь. При этом другую группу обучили противоположным ассоциациям с водой.

Впоследствии ученые показывали пчелам карточки с четными и нечетными числами. В 80 процентах случаев насекомые правильно определяли число. Когда им показывали карточки, которые ранее не использовали, показатели точности падали, но оставались на уровне 70 процентов.

Отмечается, что пчелы, у которых нечетные числа ассоциировались со сладкой водой, обучались быстрее. Ученые уточнили, что классификация четности чисел не требует большого мозга. «Человеческий мозг, состоящий из 86 миллиардов нейронов, и миниатюрный мозг насекомого из примерно 960 000 нейронов справляются с этим», — добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что изменение климата привело к тому, что в США размер пчел стал меньше, так как крупные насекомые хуже переносят повышение температур. За восемь лет исследований эксперты пришли к выводу, что из-за изменения климата количество крупных насекомых, включая шмелей, снижалось, а мелких пчел появлялось больше.