Совбез ООН соберется обсудить ситуацию на Украине

Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая

Совет безопасности ООН (СБ ООН) проведет заседание по ситуации на Украине в четверг, 5 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

СБ ООН соберется обсудить спецоперацию на Украине под председательством США, которые занимают этот пост в мае.

26 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа продлилась около часа, встреча проходила в Кремле. За это время политики поговорили в формате тет-а-тет и с участием делегаций.

На встрече президент России заверил генсека ООН, что Москва как страна-основоположница ООН и постоянный член Совбеза всегда поддерживала организацию, так как считала ее универсальной структурой. Россия также считает, что основным правилом является Устав ООН.