Африканские страны заподозрили в давлении на Европу из-за газа

Аналитик Гривач счел заявление Нигерии об инвестициях России в газопровод давлением на ЕС

Африканские государства решили воспользоваться попытками западных стран найти альтернативу российскому газу и оказать на них давление. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Дефицит газа в Европе

Заявление министра нефтяных ресурсов Нигерии Чиф Тимпире Сильва, что Москва интересуется инвестициями в строительство газопровода из Африки в Европу, рассчитано на реакцию западных стран. Так Абуджа пытается надавить на европейских политиков, считает аналитик.

«Что касается интереса России к строительству новых магистралей в Африке и не только, то он есть по умолчанию, так как у России есть и компетенции, и производственные мощности, и геополитические интересы в регионе», — сказал он.

Заявление нигерийского политика можно рассматривать как инструмент давления на европейцев, мол, давайте, думайте скорее и предлагайте интересные условия, иначе будем сотрудничать в этом чувствительном вопросе с Россией Алексей Гривач заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности

В Африке все непросто

Как рассказал нигерийский политик, российские представители хотят вложиться в этот проект, как и многие другие инвесторы. Газопровод свяжет Африку с Европой, его протяженность составит 5660 километров, что сделает его длиннейшим в мире. Начало строительства запланировано на май 2023 года.

«Это любопытное заявление в свете той активности, которую Брюссель и некоторые правительства стран Европейского союза развили на африканском континенте в отчаянных поисках замены российскому газу. А также в контексте взаимоотношений между странами на континенте. Во-первых, идея этого газопровода сравнительно новая, так как самый короткий путь из Нигерии в Европу идет через Алжир, который уже несколько лет продвигает идею строительства Транссахарского газопровода (магистральный газопровод в Африке, идущий через Нигерию, Нигер и Алжир — прим. «Ленты.ру») и далее в Европу через действующие или новые газопроводы», — объяснил Алексей Гривач.

Планы о строительстве газопровода власти Нигерии и Марокко анонсировали в 2016 году. Аналитик отмечает, что у трубопроводов через Африку по определению сложная судьба.

Проект из Нигерии по побережью — это не просто альтернативный проект Транссахарскому, а жестко с ним конфликтующий. Он оставляет Алжир в стороне и к тому же задействует Марокко, с которым у алжирских властей давнее противостояние. В частности, оно вылилось в то, что прошлой осенью Алжир не стал продлевать истекший долгосрочный контракт на транзит газа через Марокко в Испанию, что привело к резкому снижению поставок трубопроводного газа из Алжира на испанский рынок Алексей Гривач заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности

3 мая агентство Bloomberg узнало, что Европейский союз будет стремиться к сотрудничеству с африканскими государствами, чтобы заменить импорт российского газа.

