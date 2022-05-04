Отношение к беженцам с Украины и Ближнего Востока в ЕС сравнили

Политолог Романова заявила о разном отношении к беженцам с Украины и Ближнего Востока в ЕС

Жители Европейского союза (ЕС) без негатива относятся к росту числа беженцев с Украины. При этом европейцы более лояльны к украинцам сравнительно выходцев с Ближнего Востока. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова.

Временная защита

Европейский союз готов принять существенное число мигрантов. Именно для этого в объединении действует механизм временной защиты, объяснила политолог. Он позволит беженцам находиться на территории стран-членов ЕС в течение года. Если ситуация не стабилизируется, то предусмотрено несколько продлений — всего до трех лет. По мнению специалиста, досрочное выдворение украинцев исключено.

«Выгонять их, естественно, никто не будет, все будут соблюдать максимум солидарности. Другое дело, что это будет нагрузка на социальную систему Евросоюза, потому что в основном среди беженцев женщины и дети, которые вряд ли могут быстро интегрироваться на рынок рабочей силы Европейского союза. Какая-то часть из них, наверное, может, особенно если мы говорим о низкоквалифицированной рабочей силе, скажем, нянечки, санитарки, домработницы. Что касается высококвалифицированной рабочей силы, тут потребуется признание дипломов, и это будет не слишком быстро», — объяснила она.

Европейский союз пытается создать [в школах] украинские классы, чтобы обеспечить образование украинских детей. Также существует нагрузка на медицинскую систему ЕС. ЕС готов политически к этой нагрузке, вряд ли можно говорить о том, что их попытаются насильно вернуть до этого срока. В дальнейшем все будет зависеть от экономической ситуации Татьяна Романова политолог

Отношение к беженцам

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКБ ООН), после начала спецоперации России на Украине 24 февраля республику покинули более 5,5 миллиона человек. Больше всего беженцев прибыли в приграничную Польшу.

Отношение к украинским беженцам отличается от восприятия выходцев с Ближнего Востока во время миграционного кризиса 2015 года, отметила Татьяна Романова.

«Я не слышала особой разницы [в отношении к украинским беженцам] в разных странах ЕС. Скорее вызывает вопросы то, как относятся к украинским беженцам и беженцам с Ближнего Востока. Это вызывает дискуссии в обществе, что украинские беженцы находятся в привилегированном положении. Жалобы возникают на то, что по отношению к украинским беженцам применяются некие льготные условия. Существует дискуссия, что проявляется дискриминация в отношении беженцев с Ближнего Востока», — заключила политолог.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Литвы Моника Навицкене заявила, что ведомство сумело найти работу каждому третьему украинскому беженцу трудоспособного возраста.

