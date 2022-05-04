Российские войска уничтожили батарею РСЗО «Град» на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении батареи РСЗО «Град» на Украине

Российские ракетные войска поразили два командных пункта подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, российские военные уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», а также батарею гаубиц Д-30 и четыре украинских района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки и Бражковка Харьковской области.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России за прошлые сутки уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые на Украину поставляли иностранное вооружение.