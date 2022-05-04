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Российские войска уничтожили батарею РСЗО «Град» на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении батареи РСЗО «Град» на Украине

Фото: РИА Новости

Российские ракетные войска поразили два командных пункта подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, российские военные уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», а также батарею гаубиц Д-30 и четыре украинских района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки и Бражковка Харьковской области.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России за прошлые сутки уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые на Украину поставляли иностранное вооружение.

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Сергей Истомин
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