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В Совфеде высказались о планах Польши и Венгрии на территории Украины

Сенатор Цеков заявил, что части Украины захотят воссоединиться с Венгрией и Румынией
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Украина начала разрушаться в результате вопиющей неблагодарности России, которая фактически создала это государство, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал предположение о планах Польши и Венгрии насчет украинских территорий.

Отсутствие целостности

«Она разрушается на наших глазах, потому что народ, проживающий на территории Украины, разный. На востоке думают одно, на западе — другое, в центре — третье, на юге — четвертое. И вместо того, чтобы понимать, что Украина — многообразная, многонациональная, они ввели антироссийскую политику, и в результате начали разрушаться», — объяснил свою точку зрения сенатор.

По словам Цекова, Украину ожидает неблагоприятное будущее, в состав страны не вернутся ни Крым, ни Донбасс. Более того, могут не вернуться и территории, которые на сегодняшний день контролируются российской армией.

На земли Украины претендуют и другие страны. Польша на своих картах рисует город Львов польским, и Волынь — это тоже польская территория. Однозначно, если представится возможность, Польша будет стараться вернуть себе земли, которые она считает исконно своими, а Венгрия не будет забирать Закарпатье, Закарпатье само захочет воссоединиться с Венгрией, как и Буковина с Румынией

Сергей Цековчлен комитета Совета Федерации по международным делам

Заявления Киева

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны после начала спецоперации России. Он также подчеркнул, что после урегулирования украинского кризиса Венгрию могут ожидать последствия.

В то же время экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива предрек присоединение части страны со столицей во Львове к Польше в результате референдума.

В феврале Кива заявлял, что предъявить права на некоторые территории, которые включили в состав Украины в советское время, могут три страны: Венгрия, Польша и Румыния. Он отметил, что местные жители получают второе гражданство, поэтому вполне вероятен сценарий «аннексии».

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Екатерина Смирная
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