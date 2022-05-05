Песков высказался об используемых Путиным источниках информации

Песков заявил, что Путин использует источники информации надежнее, чем «Википедия»

Президент России Владимир Путин использует более надежные источники информации, чем интернет-энциклопедия «Википедия», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Сам он [Путин] пользуется более надежными источниками информации», — сказал Песков в ответ на вопрос, использует ли глава государства «Википедию».

Ранее Путин высказался об онлайн-энциклопедии. В разговоре с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем он заявил, что пользоваться одной «Википедией» для получения информации невозможно. Он также заявил, что объективная информация сейчас очень востребована.

26 апреля стало известно, что суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы «Википедии», на два миллиона рублей. Причиной стали статьи о дымном и бездымном порохе. Перед этим суд также оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за публикации с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

В конце апреля Роскомнадзор напомнил «Википедии» про закон «о приземлении». Регулятор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями энциклопедии.