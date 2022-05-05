Кремль прокомментировал приказы Путина по «Азовстали»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не давал новых приказов по «Азовстали»

Президент России Владимир Путин не давал новых приказов по предприятию «Азовсталь», которое находится в Мариуполе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось», — сказал он.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что предыдущие приказы главы государства по «Азовстали» продолжают действовать до сих пор.

21 апреля Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Он отметил, что этим решением хочет сохранить жизнь российских военнослужащих. Позднее глава государства гарантировал жизнь всем сложившим оружие на территории предприятия.

4 мая Песков опроверг штурм «Азовстали». Он объяснил, что ситуация в районе завода обострилась из-за того, что боевики выходят на боевые позиции, однако их активность подавляется российскими войсками.

Ранее Министерство обороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». В этот период Вооруженные силы России вместе с войсками Донецкой народной республики (ДНР) прекратят любые боевые действия. Кроме того, все подразделения будут отведены на безопасное расстояние.