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Кремль прокомментировал приказы Путина по «Азовстали»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не давал новых приказов по «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не давал новых приказов по предприятию «Азовсталь», которое находится в Мариуполе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось», — сказал он.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что предыдущие приказы главы государства по «Азовстали» продолжают действовать до сих пор.

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21 апреля Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Он отметил, что этим решением хочет сохранить жизнь российских военнослужащих. Позднее глава государства гарантировал жизнь всем сложившим оружие на территории предприятия.

4 мая Песков опроверг штурм «Азовстали». Он объяснил, что ситуация в районе завода обострилась из-за того, что боевики выходят на боевые позиции, однако их активность подавляется российскими войсками.

Ранее Министерство обороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». В этот период Вооруженные силы России вместе с войсками Донецкой народной республики (ДНР) прекратят любые боевые действия. Кроме того, все подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

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Никита Абрамов
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