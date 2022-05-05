Гендиректор «Знания» Древаль попросил президента Путина провести открытый урок для детей

Российского президента Владимира Путина попросили провести открытый урок для детей. Такое предложение высказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, передает РИА Новости.

Урок для детей может состояться с 17 по 19 мая в рамках просветительского марафона под эгидой «Знания». Древаль во время разговора с российским лидером отметил, что «выдающиеся спикеры были бы очень признательны» Путину за эту встречу с детьми.

В ответ президент России поблагодарил гендиректора «Знания» за предложение и пообещал проверить свой график, чтобы успеть посетить просветительский марафон и провести открытый урок.

Ранее стало известно, что Путин высказался об онлайн-энциклопедии «Википедия». В разговоре с генеральным директором общества «Знание» он заявил, что пользоваться одной только «Википедией» невозможно. «Мы сами знаем качество этой информации», — заявил российский лидер.

1 сентября 2021 года российский президент приезжал во Владивосток, где пообщался со школьниками на марафоне «Знание». Тогда он посоветовал доверять только проверенным источникам информации и также рассказал о сбывшейся детской мечте.