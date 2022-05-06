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Сборная России по хоккею разгромила команду из Белоруссии

Сборная России по хоккею победила Белоруссию на турнире в Санкт-Петербурге со счетом 3:0

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная России по хоккею разгромила Белоруссию на турнире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в пятницу, 6 мая, и завершился со счетом 3:0. В составе российской команды отличились Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов и Алексей Пустозеров.

Накануне на том же турнире национальная сборная России победила соотечественников из молодежной команды. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Ранее 6 мая глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк анонсировал матчи сборной России с клубами из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он добавил, что цель в том, чтобы как можно больше показывать игру национальной команды болельщикам.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии.

Андрей Стрельцов
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