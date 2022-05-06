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Минобороны показало работу танка в ходе спецоперации

Минобороны России показало работу танка Т-72Б3М в ходе спецоперации на Украине

Танкисты Вооруженных сил России обеспечивают продвижение российских подразделений и Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в ходе специальной военной операции на Украине. Министерство обороны показало работу экипажа Т-72Б3М на видео. Об этом сообщает ТАСС.

В ролике показали загрузку боекомплекта в автомат заряжания и ведение огня. Танки уничтожили огневые позиции противника в ЛНР. С укрепленных районов украинские подразделения вели огонь противотанковыми ракетными комплексами.

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«Танки Т-72Б3 с огневых рубежей подавляют наиболее укрепленные участки укрепрайонов ВСУ и националистических формирований, а также технику и живую силу противника. Осуществляя непрерывное огневое воздействие, танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции вперед и дают им возможность закрепиться на новых рубежах», — сообщили в Минобороны России.

В основе усовершенствованного Т-72Б3М лежит танк Т-72Б. Машина получила новые прицелы, пушку с улучшенной баллистикой и двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Также Т-72Б3М оснастили решетчатыми экранами и бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт».

В апреле в районе проведения спецоперации заметили танк Т-90М с защитным покрытием, которое снижает заметность боевой машины.

Даниил Иринин
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