Индия захотела увеличить добычу самого грязного топлива

Индия захотела увеличить добычу угля на 75-100 млн тонн в ближайшие два-три года

Индия, второй по величине производитель и потребитель угля в мире, захотела увеличить добычу самого грязного топлива на 75-100 миллионов тонн в ближайшие два-три года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра угольной промышленности Анила Кумара Джейна.

Государственная угледобывающая компания Coal India, на долю которой приходится 80 процентов добычи в стране, планирует нарастить годовой объем производства до 1 миллиарда тонн к 2024 году. В настоящее время энергетический гигант добывает 622,6 миллиона тонн в год.

Происходящее на Украине поспособствовало нарушению поставок энергоресурсов, а аномальная жара — резкому росту потребления электроэнергии, что усилило зависимость Индии от угля. Страна ускоренными темпами пытается восполнить запасы самого грязного топлива, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса. К марту 2022 года Индия произвела 777,2 миллиона тонн угля за год, а сожгла более миллиарда тонн.

6 мая правительство Индии приказало угольным электростанциям, работающим на импортном топливе, работать на полную мощность. Страна надеется справиться с дефицитом электроэнергии, из-за которого население рискует остаться без электричества. Приказ действует до 31 октября, сообщается в письме министерства энергетики.

Между тем сжигание угля остается самым большим препятствием в борьбе с изменением климата. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году мир произвел больше электроэнергии из угля, чем когда-либо прежде (рост на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом). Ожидается, что в 2022 году его общее потребление увеличится еще на 2 процента.

Конфликт в Восточной Европе заставляет производителей электроэнергии бороться за поставки и поднимать цены до рекордных уровней. Коммунальные предприятия по всему миру продолжают требовать больше угля. Ранее Индийские железные дороги (ИЖД) начали отменять пассажирские поезда, чтобы обеспечить более быстрое движение грузовых составов с углем. Стремительно растущая нехватка угля угрожает работе заводов, на которых производится топливо для обеспечения электроэнергией большей части страны.

Несмотря на острую зависимость Индии от угля, недавно крупная сталелитейная компания Tata Steel отказалась от импорта топлива из России. Такое решение объясняется нежеланием сталелитейной компании попасть под западные санкции.