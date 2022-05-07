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Олимпийский чемпион сравнил Дзюбу с Роналду и Ибрагимовичем

Олимпийский чемпион Траньков заявил, что Дзюба мог бы играть в Европе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков порассуждал о будущем форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По мнению спортсмена, нападающий мог бы попробовать свои силы в Европе. «Там у него, может быть, будет возможность выступать в Лиге чемпионов, в отличие от наших российских команд», — заявил Траньков.

По словам фигуриста, попробовать свои силы в новом чемпионате никогда не поздно. Он также сравнил Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем и Криштиану Роналду, которые играют на высоком уровне, несмотря на то, что старше россиянина.

Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей в 25 матчах. В его активе также 30 голов в 55 матчах за сборную России.

Алексей Гусев
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