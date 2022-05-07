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В Госдуме дали совет заявившему о боли из-за отстранения России главе УЕФА

Депутат Госдумы Свищев призвал главу УЕФА Чеферина помочь российскому футболу

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев дал совет президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину после его заявлений относительно санкций, введенных в отношении России. Его слова приводит Sport24.

«Если его сердце действительно болит за российских футболистов, пусть поможет, а не просто говорит об этом. Переживаешь — помоги. Принять решение, а потом сказать, что ему жалко — это просто. Но нам-то от этого совсем не легче», — заявил Свищев. Он посчитал, что глава УЕФА может посодействовать диалогу, а также в состоянии объяснить, почему исполком принимает жесткие меры в отношении российского спорта.

Ранее в субботу, 7 мая, Чеферин заявил, что ему было больно принимать решение о наказании для российских футболистов. При этом он подчеркнул, что поступить иначе было невозможно.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

Анастасия Борисова
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