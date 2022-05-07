В Госдуме дали совет заявившему о боли из-за отстранения России главе УЕФА

Депутат Госдумы Свищев призвал главу УЕФА Чеферина помочь российскому футболу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев дал совет президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину после его заявлений относительно санкций, введенных в отношении России. Его слова приводит Sport24.

«Если его сердце действительно болит за российских футболистов, пусть поможет, а не просто говорит об этом. Переживаешь — помоги. Принять решение, а потом сказать, что ему жалко — это просто. Но нам-то от этого совсем не легче», — заявил Свищев. Он посчитал, что глава УЕФА может посодействовать диалогу, а также в состоянии объяснить, почему исполком принимает жесткие меры в отношении российского спорта.

Ранее в субботу, 7 мая, Чеферин заявил, что ему было больно принимать решение о наказании для российских футболистов. При этом он подчеркнул, что поступить иначе было невозможно.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.