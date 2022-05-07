Россия не стала блокировать заявление Совбеза ООН по Украине

Совбез ООН единогласно принял заявление по Украине впервые с начала конфликта

Совет Безопасности (СБ) ООН впервые с начала операции России единогласно принял заявление председателя по Украине. Об этом пишет ТАСС.

В документе Совбез выразил глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности Украины. Совет Безопасности напомнил, что все государства-члены взяли на себя ответственность в соответствии с Уставом ООН разрешать свои международные споры мирными средствами. Помимо этого, в тексте выражается поддержка усилиям генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по поиску мирного решения конфликта. В Совбезе также попросили генсека ООН информировать орган соответствующим образом о развитии событий.

«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», — заявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс во время заседания.

Отмечается, что заявление председателя является документом Совета Безопасности ООН, который согласовывается с участием всех членов Совбеза. Документ принимается от имени председателя, но при этом по сравнению с резолюцией не имеет обязательной юридической силы. В мае председателем СБ являются США.

Готовность к диалогу

Постоянный представитель Мексики при ООН Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес увидел готовность России к дипломатии после того, как Совет Безопасности (СБ) ООН принял заявление председателя по Украине.

По словам Рамиреса, принятие заявления «показывает, по крайней мере, готовность двигаться в правильном направлении». «Это только первый шаг», — уточнил он, подчеркнув, что страны СБ ООН едины в вопросе поддержки дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

Генсек ООН также приветствовал принятие первого совместного заявления Совета Безопасности по Украине. Он отметил, что продолжит предпринимать все усилия по спасению жизней, уменьшению страданий и поиску пути для достижения мира.

Сегодня впервые Совет Безопасности единым голосом высказался за мир на Украине Антониу Гутерриш генсек ООН

Переговоры Путина и Гутерриша

26 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа продлилась около часа, встреча проходила в Кремле. За это время политики поговорили в формате тет-а-тет и с участием делегаций.

На встрече президент России заверил генсека ООН, что Москва как страна-основоположница ООН и постоянный член Совбеза всегда поддерживала организацию, так как считала ее универсальной структурой. «Еще совсем недавно, несколько лет назад мы слышали, что она устарела, что она уже не нужна. Это происходило в те моменты, когда она мешала кому-то добиваться своих целей на международной арене», — заявил Путин, подчеркнув, что Россия, напротив, никогда не пыталась «прогнуть» организацию под себя.

Президент страны добавил: Москва считает, что основным правилом является Устав ООН и другие документы, принимаемые этой организацией, «а не какие-то бумаги кем-то написанные под себя или для обеспечения своих интересов».

