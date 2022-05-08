Российские военные сбили украинскую авиацию вблизи острова Змеиный

Минобороны: ВС России сбили Су-24, Су-27 и три вертолета Ми-8 Украины в районе Змеиного

В районе острова Змеиный российские военные сбили украинскую военную авиацию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом Игорь Конашенков представитель Минобороны России

В число сбитых ВС России объектов входят две точки управления, 21 район сосредоточения военной техники и личного состава ВСУ, два склада с боеприпасами и артиллерийская батарея, уточнил Конашенков.

26 объектов ВСУ поражены российской авиацией за сутки

Последние данные

По данным Конашенкова, всего с начала спецоперации на Украине были сбиты 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата и 296 зенитных ракетных комплексов. Помимо этого, поражены 2902 танка и бронированных машин, 333 реактивных системы залпового огня, 1378 единиц полевой артиллерии и минометов и 2728 единиц спецтехники.

7 мая Конашенков сообщил журналистам об уничтожении украинских беспилотников.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения Игорь Конашенков представитель Минобороны России

Уничтожение иностранного вооружения

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» крупных скоплений вооружения и военной техники, доставленной из США и других западных стран, а также личного состава подразделений 58 мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области.

До этого армейская авиация России поразила 18 военных объектов Украины. Среди уничтоженных — два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, а также три склада боеприпасов и горючего у населенного пункта Дачное в Одесской области.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области российская авиация разбила крупное скопление поступившего из США и Европы оружия и военной техники.

В Минобороны добавили, что в результате ударов были уничтожены 280 националистов и выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники.

Завершение эвакуации с «Азовстали»

Ранее Минобороны России рассказало о ходе эвакуации на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Заявление межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию передает РИА Новости.

За период проведения операции (с 5 мая 2022 года) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 года — одного человека Михаил Мизинцев начальник Национального центра управления обороной РФ

По данным ведомства, за день были спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все они переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), людей доставят в избранные места временного размещения.

В тот же день комбат Донецкой народной республики (ДНР), основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что с завода «Азовсталь» с белым флагом вышли и украинские военные. Однако вскоре представитель Южного военного округа (ЮВО) в беседе с ТАСС опроверг эту информацию. «Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода», — заявил собеседник агентства.