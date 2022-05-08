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В Южной Осетии начался подсчет голосов на президентских выборах

В Южной Осетии приступили к подсчету голосов после второго тура президентских выборов

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

После закрытия избирательных участков в Южной Осетии, где 8 мая проходил второй тур президентских выборов, начался подсчет голосов. По данным члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Фатимы Джиоевой, явка избирателей к моменту завершения голосования составила 68,2 процента, уточняет ТАСС.

Представитель Центризбиркома отметила, что названный показатель не учитывает результаты голосования за пределами республики.

8 мая в республике и за ее пределами открылись 76 избирательных участков: в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме.

На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. По итогам первого тура Бибилов (42,02 процента) уступил Гаглоеву, набравшему 43,51 процента.

Ранее Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил проведение второго тура выборов президента республики, запланированного на 28 апреля. По словам пресс-секретаря суда, трое жителей республики подали иск в ВС с требованием признать незаконным постановление Центризбиркома Южной Осетии о проведении голосования. Они попросили суд обязать ЦИК назначить дату повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства. Верховный суд удовлетворил эти требования.

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Варвара Кошечкина
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