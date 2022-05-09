Отец погибшего в Донбассе комбата «Спарты» рассказал о встрече с Путиным

Отец погибшего в Донбассе комбата «Спарты» Жоги рассказал о посмертном награждении сына

Артем Жога, отец награжденного посмертно Героя России Владимира Жоги, рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Известия».

«Да, сегодня большой и богатый на события день. Я встречался с президентом России Владимиром Путиным, который вручил мне Звезду Героя моего сына, которого он наградил посмертно», — рассказал отец комбата «Спарты». Он добавил, что получил большое удовольствие от встречи.

Кроме того, 9 мая отец Героя России принял участие в традиционном шествии «Бессмертный полк» совместно с главой государства. Отмечается, что Жога нес фотографию сына, в то время как президент держал в руках портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

«Все мероприятия от самого парада — мурашки по телу, будто окунулся в 1945 год, когда победа была 9 мая над фашистской Германией», — поделился Жога.

«У нас в Донецке был «Бессмертный полк», но наше подразделение всегда участвовало в параде, и не получалось именно пройти в шествии. Очень впечатлило. Я увидел только часть людей, которые прошли в этой колонне. Там была просто река людей, большой поток. Сама атмосфера, как встречали на трибунах люди, приветствовали, кричали, провозглашали «Ура!», с праздником поздравляли. Очень впечатлительно. И для меня большая честь пройти в первых рядах с Владимиром Путиным», — заключил он.

По информации МВД России, в столице России в шествии приняло участие более миллиона человек. Маршрут «Бессмертного полка» прошел по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о гибели командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги, известного под позывным Воха. Он погиб 5 марта в возрасте 28 лет в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Глава ДНР добавил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя республики. «Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», — прокомментировал Пушилин.