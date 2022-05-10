В Швеции оценили будущее Северной Европы после вступления страны в НАТО

Глава МО Швеции Хультквист заявил, что вступление страны в НАТО усилит Северную Европу

Вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) усилит всю Северную Европу. Об этом заявил министр обороны страны Петер Хультквист, его слова приводит агентство Reuters.

По мнению Хультквиста, при вступлении Швеции в НАТО она сама и ее соседи смогут использовать сильные стороны и дополнять друг друга.

«Эффект будет заключаться в том, что мы станем сильнее вместе. Это то, что может произойти, если мы решим вступить в НАТО», — заявил глава Минобороны Швеции.

Как отмечает Reuters, ранее Хультквист относился к вступлению страны в НАТО скептически.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Швецию и Финляндию вступать в альянс именно сейчас, пока Россия занята военной спецоперацией на Украине. Администрация США обещала свести на нет любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности, если они подадут заявки на вступление в НАТО.

Швеция и Финляндия сообщили о намерении вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия примет окончательное решение о подаче заявки на вступление в альянс 12 мая, в то время как Швеция примет решение 15 мая.