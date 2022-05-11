Вероятность экстрадиции знатока «Что? Где? Когда?» в Россию оценили

Адвокат Гавришев заявил, что шансы на выдачу Ровшана Аскерова России минимальные

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев оценил вероятность экстрадиции в Россию объявленного в розыск знатока телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналиста Ровшана Аскерова. Слова эксперта передают «Известия».

Адвокат заявил, что шансы на выдачу Аскерова России минимальные. Как объяснил Гавришев, высказываниям и действиям журналиста за границей «могут дать иную оценку, которая не подразумевает наличие в них состава уголовно наказуемого деяния».

По словам адвоката, за реабилитацию нацизма Аскерову в России может грозить штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

О том, что МВД России объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?», стало известно 11 мая. Согласно данным в базе ведомства, Аскеров разыскивается по статье УК. Другие подробности ведомство не привело.

27 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Аскерова по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Поводом послужила публикация журналиста, где содержались заведомо ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.