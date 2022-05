Бортпроводники лучшей авиакомпании в мире раскрыли секреты подготовки к рейсу

Бортпроводники авиакомпании Emirates развенчали популярный миф об изнурительной работе

Влюбленная пара бортпроводников, работающая на авиакомпанию Emirates Airlines более пяти лет, раскрыла секреты подготовки к рейсу и развенчала популярный миф о своей изнурительной работе. На их видео в YouTube обратило внимание издание Insider.

Натали Петерссон (Nathalie Petersson) и Стефано Авеллино (Stefano Avellino) рассказали, что получили от Emirates, которая ранее неоднократно признавалась лучшей в мире, разрешение на съемку всего процесса работы до, во время и после полета из Дубая в Копенгаген. Результат они показали в ролике под названием Things you don’t see as a passenger («Вещи, которые вы не замечаете, будучи пассажиром»), который набрал более четырех миллионов просмотров.

По словам бортпроводников, им приходится проделывать долгий путь перед путешествием. Сначала автобус компании забирает членов экипажа от места проживания и везет в аэропорт. Затем специальный шаттл доставляет их к самолету. За несколько часов до вылета работники авиалайнера проходят инструктаж, знакомятся с членами экипажа и получают необходимые указания. Например, некоторым пассажирам может потребоваться специальная помощь или инвалидное кресло.

По словам Петерссон, работа бортпроводников напрямую связана с обеспечением безопасности. «Очень многие знакомые говорили мне, что сравнивают стюардесс с официантками в небе. Однако подача еды фактически является нашим последним приоритетом. В основном мы заботимся о безопасности пассажиров», — отметила она.

Кроме того, на видео Авеллино продемонстрировал зрителям галстук со специальным зажимом. Он объяснил, что устройство может пригодиться в том случае, если пассажир попытается сорвать галстук с члена экипажа во время конфликта. «Бывают ситуации, когда нам приходится сдерживать агрессивных пассажиров. И в этом случае наличие аксессуаров может стать опасным для членов экипажа мужского пола», — поделился он.

Авторы ролика также показали, как проводят свободное время в ожидании посадки пассажиров на рейс. Так, бортпроводники могут быстро перекусить или поговорить друг с другом. В заключение влюбленные добавили, что надеются, что у них получилось развенчать миф о трудной и изнурительной работе бортпроводников.

Ранее в мае британский бортпроводник Мигель Муньос (Miguel Muñoz) раскрыл секреты бесплатного провоза дополнительного багажа в самолете. По его словам, пакеты из Duty Free не считаются ручной кладью, но об этом не знает большинство пассажиров. Поэтому, если в багаже есть лишние вещи, которые не помещаются в чемодан, стоит воспользоваться хитростью и сложить их в пакет из магазина беспошлинной торговли.