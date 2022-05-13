Елизавета II впервые с конца марта вышла на публику

Елизавета II впервые с марта появилась на публике и посетила конные скачки в Виндзоре

Английская королева Елизавета II впервые вышла в свет с конца марта. Ее заметили на конноспортивных соревнованиях, которые проходили на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает Sky News.

По данным телеканала, на мероприятие 96-летнего монарха привезли на внедорожнике Range Rover. Автомобиль королевы находился рядом с Парадным кольцом — площадкой, где жокеи готовят лошадей к скачкам.

Английская королева не выходила из машины, а только, приоткрыв окно джипа, смотрела на происходящее. При этом она активно общалась с людьми из королевского двора. Уточняется, что таким образом Елизавета II, находясь вблизи территории проведения соревнований, имела возможность наблюдать за своими лошадьми. Предполагается, что несколько ее животных поучаствуют в скачках.

Конноспортивные соревнования в Виндзоре являются одним из любимейших событий для Елизаветы II. Такие состязания впервые были проведены в 1943-м.

Ранее в мае стало известно, что Елизавета II не поучаствует в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. У нее все еще наблюдаются проблемы со здоровьем. Предполагается, что королева страдает из-за болезни ног, из-за чего ей сложно передвигаться. Как отмечалось, вместо нее традиционную тронную речь зачитает наследник престола, 73-летний принц Уэльский Чарльз. Королева за всю историю не была на открытии сессии парламента только дважды — в 1959 году и в 1963 году — из-за беременности.

В последний раз до нынешнего дня английскую королеву видели 29 марта. Тогда она прибыла на службу в Вестминстерском аббатстве в честь ее бывшего супруга принца Филиппа, который скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.