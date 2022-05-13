Крупнейшая нефтяная компания Японии отказалась от российской нефти

Крупнейшая в Японии нефтяная компания ENEOS прекратила закупки нефти из России

Крупнейшая нефтяная компания Японии ENEOS Holdings отказалась от нефти из России, пишет ТАСС со ссылкой на местное издание Kyodo. По словам главы предприятия Такэси Сайто, срок контрактов с Россией истек в апреле, после этого закупки были прекращены.

«Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков», — подчеркнул Сайто. Он добавил, что российская нефть в корзине компании составляла пять процентов.

Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил по итогам саммита G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), что Япония пока не будет выходить из российских проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», но будет поэтапно отказываться от импорта нефти по ним. Все члены G7 обязались постепенно снижать зависимость от энергоносителей из России.

Ранее Кисида также рассказал, что для укрепления энергетической безопасности Япония будет развивать сектор атомной энергетики. Таким образом страна также поможет другим странам сократить импорт российских энергоресурсов. По словам премьера, перезапуск одного ядерного реактора будет эквивалентен поставке на мировой рынок миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.