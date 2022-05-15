Украинские войска вновь обстреляли Донецк из «Градов»

СЦКК заявил, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из БМ-21 «Град»

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». По городу было выпущено три ракеты, заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что обстрелу подвергся Петровский район. «Зафиксирован обстрел по направлению: 07.08 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из БМ-21 "Град"», — говорится в сообщении.

14 мая представительство ДНР в СЦКК заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», в течение получаса было выпущено 60 ракет и 17 снарядов.

В этот же день сообщалось об обстреле Ясиноватой из «Градов» со стороны ВСУ. Украинские войска выпустили три ракеты из БМ-21 «Град» по населенному пункту после 03:00, уточнили в представительстве.