США помогут Финляндии и Швеции в случае нападения на них до вступления в НАТО

Представитель Пентагона Кирби: США помогут Финляндии и Швеции в случае нападения на них

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил в интервью «Би-би-си», что Финляндия и Швеция смогут рассчитывать на помощь США и в том случае, если нападение на эти страны произойдет до их вступления в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирби, решение о присоединении к НАТО должны принимать народы Швеции и Финляндии, и у других стран нет права вето в этом вопросе. Он отказался обсуждать, будут ли американские войска направлены на помощь Швеции и Финляндии, если в этом возникнет необходимость.

У Финляндии и Швеции очень современные вооруженные силы, с которыми нам комфортно сотрудничать. Мы регулярно проводим совместные учения. Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какие-либо дополнительные [военные] возможности или поддержка, то мы в США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку, если она понадобится Джон Кирби пресс-секретарь Минобороны США

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Решение об этом, как ожидается, будет принято 15 мая. Швеция может подать заявку уже во вторник, 17 мая. Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто утверждал, что заявка Финляндии может быть подана в среду, 18 мая. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление этих стран в НАТО не останется без политической реакции.