Финский журналист высмеял вылет Овечкина из Кубка Стэнли

Финский журналист Ниеминен высмеял вылет хоккеиста «Вашингтона» Овечкина из плей-офф НХЛ

Финский журналист Юуни Ниеминен в Twitter высмеял вылет российского нападающего Александра Овечкина, выступающего в составе «Вашингтон Кэпиталс», с первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Теперь Овечкин может сыграть за Россию на чемпионате мира! Стоп, погодите-ка...» — говорится в сообщении журналиста.

«Вашингтон Кэпиталс» уступил «Флориде Пантерс» в серии первого раунда плей-офф ранее 14 мая. Счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли 2-4.

13 мая в Финляндии стартовал чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Решение международной федерации лишило спортсменов возможности выступить на мировом первенстве. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.