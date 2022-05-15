Заключенные херсонского СИЗО рассказали о провоцировании бунта

Заключенные СИЗО Херсона рассказали, что администрация спровоцировала бунт

Заключенные следственного изолятора Херсона рассказали, что сотрудники безопасности СИЗО открыли камеры и ушли с места службы, беспорядки начались после открытия камер с женщинами. О провоцировании бунта они сообщили РИА Новости.

Заключенные заявили, что администрация потребовала поддержать бунт. «Мы этим никогда не занимались и не собирались рисковать своими жизнями, так как понимали, чем это может обернуться», — сказал заключенный Вахтанг, добавив, что раньше этим никогда не занимались и не собирались рисковать своими жизнями, так как понимали, чем это может обернуться.

По словам сокамерника Вахтанга, сотрудники СИЗО, которые обеспечивали безопасность, открыли камеры, в том числе те, где находились женщины, и ушли с места службы. «Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. Но после этого мы закрыли камеры, но их опять открывали», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что один из заключенных начал предпринимать попытки перелезть через забор, после чего прозвучал выстрел.

Ранее исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков раскрыл подробности бунта в херсонском СИЗО, возложив ответственность на Службу безопасности Украины (СБУ). Он отметил, что всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию.

11 мая заключенные СИЗО Херсона подняли бунт и попытались бежать в город. СИЗО, в котором произошел инцидент с заключенными, находится в центре города, в нем содержатся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления.