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Евросоюзу предложили альтернативу российскому газу

Анкара предложила газ из Восточного Средиземноморья в качестве альтернативы российскому

Фото: Amir Cohen / Reuters

Анкара предложила Европейскому союзу (ЕС) альтернативу российскому газу. Советник турецкого президента по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что топливо можно поставлять из Восточного Средиземноморья. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Турция хочет помочь Евросоюзу снизить зависимость от газа из России на фоне ситуации с Украиной и готова стать частью этого процесса. Калын понадеялся, что «новые открытия в области энергетики представят новые возможности, а не новые трения».

Он также заметил, что работы по разведке восточно-средиземноморского газа требуют времени.

Ранее издание Yeni Şafak писало, что в Европе рассматривают поставки израильского газа через Турцию в качестве альтернативы российскому сырью.

12 мая турецкий экономист Эрдал Карагель заявил, что Европа раскололась из-за вопроса поставок газа из России. Эксперт объяснил, что зависимость стран Евросоюза от природного газа достигает порядка 40 процентов, а в случае некоторых стран — 100 процентов. Из-за этого между государствами остаются разногласия о возможных решениях этой проблемы.

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Варвара Кошечкина
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