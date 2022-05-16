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Спорт

Джокович выступил против бойкота Уимблдона из-за отстранения россиян

Джокович назвал бойкот Уимблдона из-за отстранения россиян слишком агрессивным решением

Фото: Fabrizio Corradetti / Globallookpress.com

Серб Новак Джокович выступил против бойкота Уимблдона-2022 из-за отстранения российских и белорусских теннисистов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Бойкот — это очень агрессивная вещь. На мой взгляд, можно найти лучшее решение», — заявил он. Теннисист посчитал, что для этого нужно получить обратную связь. При этом Джокович отметил, что не общается с организаторами турнира, но знает, что они жестко настроены в отношении россиян. «Спортсмены здесь только ради того, чтобы играть в теннис, если у них отнимают эту возможность только из-за того, что они родом из определенной страны, это очень плохое решение», — добавил он.

Ранее 21 апреля Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он назвал принятое решение безумием. «Спорт нельзя смешивать с политикой», — подчеркнул первая ракетка мира.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) осудили это решение и предложили лишить турнир рейтинговых очков.

Дарья Коршунова
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