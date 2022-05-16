Рябков предсказал реакцию России на вступление Финляндии в НАТО

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не смирится с членством Швеции и Финляндии в НАТО

Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат призвал Запад не испытывать иллюзии на этот счет. Он также посетовал на то, что в мире растет общий уровень военной напряженности. «Жаль, что здравый смысл приноситься в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации», — добавил Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой руководства этих стран. «То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно» — заключил Рябков.

15 мая Финляндия и Швеция объявили, что решили вступить в НАТО и подать свои заявки на членство в альянсе. При этом Швеция отметила, что она вступит в НАТО с оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз на шведской территории.