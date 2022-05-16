Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минпромторг подтвердил переговоры «Макдоналдса» по продаже бизнеса в России

Минпромторг подтвердил проведение переговоров «Макдоналдса» по продаже бизнеса в России

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Минпромторге подтвердили «Известиям» проведение переговоров «Макдоналдса» по поводу продажи российского бизнеса.

В ведомстве считают, что такое решение сети можно было бы назвать цивилизованным и оптимальным, если бы не политизированное заявление головной компании. При этом российскому менеджменту министерство обещает оказать помощь в возобновлении работы ресторанов.

«Макдоналдс» договорился о передаче бизнеса с одним из своих российских партнеров, заявил источник, близкий к компании. В России в сети работают более 62 тысяч человек, всем им сохранили зарплату. 16 мая «Макдоналдс» официально сообщил, что после более чем 30 лет работы на российском рынке он начал переговоры о продаже сети внутри страны.

Однако объявление об окончательном уходе из России не означает, что сами точки закроются. По данным источника ТАСС, в середине июня они возобновят работу под другим брендом. По его данным, новая сеть сохранит коллектив и меню.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» покинет Россию после 30 лет работы
«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада
Помощник Кадырова поблагодарил западные страны за поставленное Украине оружие
Полутораметровый кусок арматуры удалили из шеи жителя Подмосковья
Возлюбленный Меган Фокс показал маникюр за два миллиона рублей
Создатель АЗЛК-2141 описал свое видение нового «Москвича»
Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в ЛНР
Активисты Greenpeace заблокировали заход танкера с российской нефтью в Британию
В ДНР начали переговоры с украинскими военными с «Азовстали»
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.