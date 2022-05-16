Минпромторг подтвердил переговоры «Макдоналдса» по продаже бизнеса в России

Минпромторг подтвердил проведение переговоров «Макдоналдса» по продаже бизнеса в России

В Минпромторге подтвердили «Известиям» проведение переговоров «Макдоналдса» по поводу продажи российского бизнеса.

В ведомстве считают, что такое решение сети можно было бы назвать цивилизованным и оптимальным, если бы не политизированное заявление головной компании. При этом российскому менеджменту министерство обещает оказать помощь в возобновлении работы ресторанов.

«Макдоналдс» договорился о передаче бизнеса с одним из своих российских партнеров, заявил источник, близкий к компании. В России в сети работают более 62 тысяч человек, всем им сохранили зарплату. 16 мая «Макдоналдс» официально сообщил, что после более чем 30 лет работы на российском рынке он начал переговоры о продаже сети внутри страны.

Однако объявление об окончательном уходе из России не означает, что сами точки закроются. По данным источника ТАСС, в середине июня они возобновят работу под другим брендом. По его данным, новая сеть сохранит коллектив и меню.