Рябков оценил возможность России стать прямой угрозой НАТО

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия будет создавать прямую угрозу НАТО

Москва будет создавать непосредственную угрозу НАТО, чтобы соответствовать оценке альянса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя проект обновленной стратегии НАТО, в которой Россия может быть оценена как «прямая угроза». Его слова цитирует ТАСС.

«Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки», — заявил дипломат. Он также прокомментировал возможную реакцию России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. «Мы будем анализировать последствия этого в практическом, материальном плане, и потом уже возможен какой-то публичный выход на эту тему», — сообщил он.

Ранее издание Bloomberg написало, что в новой стратегии НАТО Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». В прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса.