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Рябков оценил возможность России стать прямой угрозой НАТО

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия будет создавать прямую угрозу НАТО

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Москва будет создавать непосредственную угрозу НАТО, чтобы соответствовать оценке альянса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя проект обновленной стратегии НАТО, в которой Россия может быть оценена как «прямая угроза». Его слова цитирует ТАСС.

«Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки», — заявил дипломат. Он также прокомментировал возможную реакцию России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. «Мы будем анализировать последствия этого в практическом, материальном плане, и потом уже возможен какой-то публичный выход на эту тему», — сообщил он.

Ранее издание Bloomberg написало, что в новой стратегии НАТО Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». В прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса.

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Николай Чигасов
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