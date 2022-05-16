Стало известно о снижении заявки на прокачку российского газа через Украину

Украина сообщила о снижении заявки на прокачку российского газа на четверть

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему 16 мая снизилась на четверть по сравнению с уровнем предыдущего дня, до 46,8 миллиона кубометров, пишет «Прайм» со ссылкой на «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Украина 11 мая прекратила прием заявок для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», объяснив решение тем, что находится под контролем России (на территории ЛНР). На нее приходилось около трети поставок российского топлива в Европу. После этого стало известно, что для транзита газа в ЕС в распоряжении «Газпрома» остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области.

По словам компании, перенаправить все объемы на «Суджу» технологически невозможно, тем не менее российская сторона продолжает выполнять все обязательства перед Европой, а услуги транзита полностью оплачены. Использовать газопровод «Ямал — Европа» для прокачки топлива через Польшу предприятию запрещено из-за санкций России против ряда зарубежных энергетических компаний.

Объем поступающего в Германию газа 11 мая упал почти на 25 процентов по сравнению с предыдущим днем. После остановки транзита газа через «Сохрановку» его стоимость в Европе 12 мая превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров. Глава ОГТСУ Сергей Макогон подчеркнул, что Украина оставит эту ГИС закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины.