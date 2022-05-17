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Швеция подписала заявку в альянс НАТО

Глава МИД Швеции Линде подписала официальную заявку на вступление в НАТО
Анн Линде

Анн Линде. Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Глава МИД Швеция Анн Линде подписала официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщило представительство Стокгольма в НАТО в официальном Twitter-аккаунте.

«Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО», — говорится в сообщении представительства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которое происходит под нажимом США, развяжет Москве руки для симметричного ответа.

15 мая Стокгольм и Хельсинки официально объявили о планах вступить в Североатлантический альянс. Оба государства долгие годы сохраняли нейтральный статус. Президент России Владимир Путин прокомментировал это решение и заявил, что это не создаст опасности для российского государства. Он подчеркнул, что у Москвы нет проблем с правительствами Финляндии и Швеции.

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Дмитрий Сотак
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