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Захарова сравнила бойцов украинских нацбатов с террористами ИГ

Представитель МИД Захарова сравнила бойцов украинских нацбатов с террористами ИГ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Бойцы украинских националистических батальонов взяли на вооружение тактику террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время своего брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, украинские нацбаты не стесняются использовать объекты гражданской инфраструктуры в качестве укрытий. Так, они размещают своих военных в детских садах, больницах и школах, которые также используют в качестве складов для боеприпасов. Захарова отметила, что националисты не скрывают подобных действий.

Также Захарова отметила, что, согласно показаниям украинских военнопленных, командование ВСУ запретило своим солдатам отступать и сдаваться в плен. Кроме того, военное командование приказывает войскам оставлять после себя максимально разрушенную гражданскую инфраструктуру.

Ранее Захарова назвала ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского об операции по спасению жизней бойцов полка «Азов». По ее словам, украинские власти «демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи».

Николай Чигасов
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